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جارديان: شلل سياسى فى لندن بالتزامن مع مراسم جنازة الملكة إليزابيث

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:28 م
جارديان: شلل سياسى فى لندن بالتزامن مع مراسم جنازة الملكة إليزابيث السير كير ستارمر - زعيم حزب العمال البريطاني
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حزب العمال البريطاني سيواصل عقد مؤتمر الخريف في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث يحاول المسئولون والمستشارون والسياسيون من جميع الأحزاب الموازنة بين تقديم الاحترام للملكة المتوفاة وتجنب فترة الشلل السياسي.

وجاءت وفاة الملكة إليزابيث وفترة الحداد في لحظة توتر سياسي حاد ، مع مخاوف بشأن سلوك حكومة ليز تروس الجديدة في وايتهول وثغرات كبيرة في تفاصيل خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ، والتي من المقرر أن تتكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني.

في غضون ذلك ، لم تكمل تروس بعد جميع تعييناتها الوزارية ، حيث قيل إن بعض الوزراء الحاليين تم تأجيل تغييرهم مؤقتًا.

وقالت أحزاب معارضة ونشطاء إنهم يرغبون فى مواجهة الجدل السياسي مباشرة بعد جنازة الملكة يوم الاثنين 19 سبتمبر.

من المقرر أن يبدأ مؤتمر حزب العمال بعد ستة أيام فقط ، لكن المسئولين قرروا أن الاجتماع يجب أن يستمر كما هو مخطط له وأن يتضمن تكريمًا للملكة. ويعد المؤتمر لحظة مهمة بالنسبة لزعيم حزب العمال، السير كير ستارمر لمواجهة تروس بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء الأسبوع الماضي.

وتبنى كبار الشخصيات في حزب العمال وجهة نظر مفادها أنه لن يتم شكرهم إذا فشلوا في محاسبة الحكومة الجديدة بمجرد انتهاء فترة الحداد ، مع بقاء أسئلة أساسية حول كيفية تسليم خطة إنقاذ تروس للطاقة ودفع ثمنها. تظهر مخاوف أيضًا في عالم الأعمال بشأن الطبيعة قصيرة المدى للحزمة المصممة لمساعدة الشركات على التعامل مع تكاليف الطاقة.

قال أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب العمال: "لا أعتقد أن تروس قد انتهت حتى من تعيينها الوزاري حتى الآن". "هناك شلل كامل. لا شيء سيحدث حقًا قبل الجنازة ، ولكن بعد ذلك أعتقد أننا سنعود إلى الأمور الطبيعية للحكومة والبرلمان ".

 

 


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