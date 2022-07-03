احتفالية لتكريم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب والشعر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر، حفلا لتكريم الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران والشاعر حسن عامر، وذلك بمناسبة فوزهما بجوائز الدولة هذا العام، حيث فاز الدكتور محمد أبو الفضل بدران بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب، بينما فاز الشاعر حسن عامر بجائزة الدولة التشجيعية فى الشعر عن ديوانه "كالذى جرب الطريق".

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، والذى تحدث مرحِّبًا بالجميع وأكد على حرص بيت الشعر بالأقصر على الاحتفاء بالرموز المضيئة فى محيطنا الثقافى وبأبنائنا الشعراء النجباء، احتفاء يؤكد على رؤية بيت الشعر بالأقصر والتى تتمثل فى إلقاء الضوء على كل ما هو حقيقى وجاد فى مجال الأدب والفنون، والاحتفاء بكل منجز جمالى يدافع عن قيم الحق والخير والجمال.

واستمع الجمهور إلى قراءات شعرية قدمها الشاعران، كما تخلل الأمسية فقرة فنية من القصائد المغناة قدمها الفنان تامر جابر، بدأت القراءات الشعرية بالشاعر حسن عامر:- (تقولينَ -والأرضُ ترقصُ بينَ يديَّ- :أتبكي؟! أقولُ قليلا أُعزِّى الينابيعَ فى حزنِهَا الأبدى وأغرِى الندى أن يسيلا أَهُشُّ العصافيرَ عن خبزِ أمي.. وأسندُ جَرَّتَهَا أن تميلا أنا غيمةٌ فى سماواتِ قلبى مسافرةٌ فى الجهاتِ طويلا.. حزينٌ لأنى تعثرتُ بالعمرٍ هذا الصداعِ الذى لن يزولا.. لأنَّ السعادةَ تجرحُ كالحزنِ.. والأغنيات تُطِيلُ الرحيلا).

كما استمع الجمهور أيضًا إلى بعض القصائد من الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران، بالإضافة إلى قصيدة ترجمها بدران عن الألمانية اسمها "أنا بلوما" واختتم قراءته الشعرية بقصيدته الشهيرة "ورق":- (ونزولُ آدم عندما أكلَ الورقْ.. طفقا على السوءاتِ خصفاً بالورقْ.. ونقودُ سيّاراتِنا بشوارعِ الدنيا بترخيصِ الورقْ.. فى “اليانصيبِ” يفوزُ مَن حازَ الورقْ.. وتضيعُ أعمارٌ بألعابِ الورقْ.. وخرائطُ الدنيا رسومٌ من ورقْ وبناءُ مسـكننا يتمُّ على الورقْ.. ويُعرّفُ الإنسان إنْ حمَلَ الورقْ وجرائدُ الإعلامِ منشورُ الورقْ والحربُ تبدأ بالورقْ).



بيت الشعر بالأقصر ينظم إحتفالية لتكريم الفائزين بجائزة الدولة



بيت الشعر بالأقصر ينظم إحتفالية لتكريم الفائزين بجائزة الدولة



بيت الشعر بالأقصر ينظم إحتفالية لتكريم الفائزين بجائزة الدولة