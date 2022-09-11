تعرف على تفاصيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

كتبت أسماء نصار

يجرى حاليا تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى.







وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروع تحسين مياه مصرف كاشير.

1- يهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط .

2- تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

3-يشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور .

4-إنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف "سحارات ، بدالات، كبارى " .

5- تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .

6- تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.