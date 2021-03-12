تعرف على مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كيتشنر فى 6 معلومات

كتبت أسماء نصار

تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث البيئى المختلفة لشبكة المجارى المائية وبصفة خاصة المصارف الزراعية، و مراجعتها على مستوى محافظات الجمهورية.



ويعتبر أخطر المصارف الزراعية من حيث التلوث هو مصرف كيتشنر الذى يعد من أطول المصارف الموجودة بمصر، حيث يبلغ طوله 69 كيلومترًا، ويربط بين 3 محافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيح"، منها 46 كيلومترًا فى نطاق محافظة كفر الشيخ، وعلى أطرافه 182 قرية .



وفى التقرير التالى نرصد 6 معلومات لا تعرفها عن مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر..



1- سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الرى والإسكان والتنمية المحلية .



2- المشروع مقدم قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى.



3- يهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2040 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.



4- مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .



5- يتضمن المشروع تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى، والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

6- تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald ، والذى سيبدأ العمل في المشروع اليوم.







