"تضامن الغربية" تجري 22 عملية جراحية لغير القادرين

الغربية - مصطفى عادل

أجرت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بقيادة شيخ العرب عبدالله، 22 عملية جراحية، من بينها عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، ضمن قوائم إنتظار العمليات الجراحية وفى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التتموي.

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مدير التضامن الاجتماعى بالغربية، في بيان له أن العمليات تمت ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الغربية بعد إجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.