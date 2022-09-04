حقوق حلوان تعلن عن دورات تدريبية للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة

كتب ـ محمد صبحى

أعلن مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانونية بكلية الحقوق بجامعة حلوان ، عن بدء التقديم لدورات الأونلاين تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن كلية الحقوق تسعى لتقديم كل ما يساهم في إعداد خريج قوي قادر على المنافسة وإمداده بالمهارات والخبرات والمعارف المختلفة، مضيفة أن هذه الدورات هي:

إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية.

صياغة العقود باللغة الإنجليزية.

التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات.

الطب الشرعي ووسائل الإثبات الحديثة.

إعداد وتأهيل الخريجين للعمل بمهنة المحاماة.

مهارات صياغة العقود.