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حقوق حلوان تعلن عن دورات تدريبية للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:59 ص
حقوق حلوان تعلن عن دورات تدريبية للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانونية بكلية الحقوق بجامعة حلوان، عن بدء التقديم لدورات الأونلاين تحت رعاية الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد الكلية، وريادة الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 
أوضحت الدكتورة أمل لطفي، أن كلية الحقوق تسعى لتقديم كل ما يساهم في إعداد خريج قوي قادر على المنافسة وإمداده بالمهارات والخبرات والمعارف المختلفة، مضيفة أن هذه الدورات هي:
إعداد الخريجين للعمل بالهيئات القضائية.
صياغة العقود باللغة الإنجليزية.
التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات.
الطب الشرعي ووسائل الإثبات الحديثة.
إعداد وتأهيل الخريجين للعمل بمهنة المحاماة.
مهارات صياغة العقود.
 
 

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