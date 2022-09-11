تأجيل احتفالات اليوبيل الذهبى لملكة الدنمارك بعد وفاة إليزابيث الثانية

كتب: إيهاب محمد

اضطرت ابنة عم الملكة إليزابيث الثانية - والملكة الوحيدة المتبقية فى أوروبا - إلى تأجيل احتفالات اليوبيل الخاص بها بسبب وفاة الملكة اليزابيث، حيث كانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، 82 عامًا، على وشك البدء فى الاحتفال بمرور 50 عامًا على حكمها، لكنها اضطرت إلى إلغاء الاحتفال باليوبيل الذهبى لحكمها مرة ثانية بعدما سبق تأجيله بالفعل سابقا بسبب "كوفيد -19"، وفقا لموقع "نيويورك بوست".



تقرير نيويورك بوست

تم إلغاء رحلة بعربة فى كوبنهاجن، يوم السبت، والتى كانت ضمن مظاهر الاحتفال، كما كان من المتوقع أن تنظم مأدبة غداء، اليوم الأحد، مع أعضاء من الدول الاسكندنافية الأخرى للاحتفال، وفقًا للصحيفة الأمريكية، ومارجريت الثانية، هى الآن أطول ملوك أوروبا حكمًا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقالت تقرير الصحيفة، إن الملكة التي تدخن بشكل متكرر كانت ابنة عم إليزابيث الثانية، وكان الاثنان مقربين.



ملكة الدنمارك

وبحسب ما ورد اتصلوا ببعضهم البعض من خلال ألقابهم "Lilibet" و"Daisy" ، كما سبق ودعت إليزابيث، Margrethe لتناول الغداء فى كل مرة كانت فيها في لندن، وورد أن مارجريت، كتبت إلى الملك تشارلز الثالث: "كانت والدتك مهمة جدًا لي ولعائلتي، لقد كانت شخصية بارزة بين ملوك أوروبا ومصدر إلهام كبير لنا جميعًا. سنفتقدها بشدة".

وألغى ولي العهد النرويجى، هاكون، وزوجته، ميت ماريت، وكلاهما 49 عامًا، رحلة إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، كما قيل إن والد هاكون، الملك هارالد الخامس، 85 عامًا، حزين بشكل خاص على وفاة إليزابيث.