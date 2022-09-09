وقالت ملكة الدنمارك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "سنفتقدها بشدة".

ومع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح عهد الملكة مارجريت الثانية - الذي استمر 50 عاما الآن - الأطول في أوروبا.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها في إسكتلندا يوم أمس (الخميس) عن عمر يناهز 96 عاما.