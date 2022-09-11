بيطرى الشرقية يُحرر 10 محاضر ويضبط 238 كيلو جرام لحوم مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 238 كبيطرى الشرقية يُحرر 10 محاضر ويضبط 238 كيلو جرام لحوم مخالفة لحوم مخالفة وحررت 10 محاضر خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ، أن (إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة وضبط 238 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي .