"بيطرى الأقصر" تطلق حملات توعية وإرشاد بيطرية ولجنة تتابع سوق إسنا للمواشى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه على مدار الأسبوع الماضي تم تنفيذ عدد من الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية ندوات وتوعيات إرشادية بيطرية بعدد من الجمعيات بمركز ومدينة إسنا، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار فعاليات الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر فى التوعية والمشاركة المجتمعية.

وفى سياق متصل وفي إطار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد، تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، وذلك للمرور على سوق إسنا للماشية، حيث جاء ذلك تزامناً مع أعمال الحملة القومية الثانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه من خلال هذة الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، قامت الطبيبات بتوعية الحضور بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد هذه الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتم تعريف الحضور بهذه الأمراض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من الأمراض، وكذلك التوعية بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الأمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وتعريف الحضور بالمرض وأعراضه على الطيور المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض.



الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بالأقصر (1)



بيطرى الأقصر تطلق حملات توعية وإرشاد بيطرية