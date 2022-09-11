بلحظات صمت حزينة ومراسم متنوعة.. أمريكا تحيى ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وكالات

تحيي الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الذكرى الـ21 لهجمات 11 سبتمبر2001، عبر إقامة مراسم متنوعة على مدار اليوم.

الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بواشنطن، وطالت أهدافا أخرى بطائرات مدنية، خلفت نحو 3000 قتيل وآلاف المصابين، وتركت جرحا غائرا في ذاكرة الشعب الأمريكي.

ومنذ 21 عاما، يحرص الأمريكيون على تأبين ضحايا الهجمات الإرهابية عبر فعاليات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن التأبين وإحياء الذكرى هذا العام يبدأ الساعة 8:40 صباحًا، وتتقدم الحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إمهوف.

ويشمل الاحتفال قراءة لأسماء الضحايا، كما يقف المشاركون لحظة الصمت في وقت الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاجون، وكذلك وقت تحطم الطائرة التي سقطت بالقرب من شانكسفيل ببنسلفانيا، ووقت انهيار كلا البرجين.

وسيكون الدخول إلى الساحة غير متاح للجمهور خلال الحفل، كما سيتم إغلاق متحف 11 سبتمبر للجمهور طوال اليوم، وفتحه فقط لعائلات ضحايا الهجمات.

وحسب موقع العين الإخبارى، في الساعة 3 عصرا، ستفتح ساحة النصب التذكاري للجمهور ، حيث يمكن للناس مشاهدة "الأضواء التكريمية"، والتي ستظل مضاءة طوال الليل.

وسيضئ شعاعان مزدوجان من النور يرمزان إلى برجي مركز التجارة العالمي منذ الغروب وحتى فجر الغد، ويمكن رؤيتهما من أماكن متعددة في نيويورك.

وسيصل طول شعاع النور إلى 4 أميال وسيكون موجها نحو السماء، ويتم وضع الشعاعين في مربعين بطول 48 قدمًا، بحيث يمثلان شكل واتجاه البرجين التوأمين.

كما ستتم إضاءة المباني المختلفة في جميع أنحاء نيويورك، بما في ذلك مبنى "إمباير ستيت"، باللون الأزرق طوال الليل لإحياء الذكرى السنوية للهجمات.

بدوره، يحيي متحف مدينة نيويورك للمطافئ ذكرى الهجمات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الدائم للمتحف، والمخصص لأعضاء دائرة إطفاء نيويورك البالغ عددهم 343 الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإرهابية.

وسيقام هذا العام معرض جديد تحت اسم "يوم واحد في سبتمبر"، تقديرًا للجهود الشجاعة التي بذلها رجال الإطفاء، من خلال سلسلة صورهم ومتعلقاتهم الشخصية ومقابلات قصيرة مع أفراد أسرهم، وهو المعرض الذي سيستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.