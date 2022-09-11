بدء اليوم الثانى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية حول تنمية الموارد

كتب إبراهيم قاسم

انطلقت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى غدا الإثنين بإصدار إعلان القاهرة الخاص بالتوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

وتشهد الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها، ويتحدث فيها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الإعلامي للمؤتمر.

وتبدأ الجلسة الثانية لفاعليات اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس، بكلمة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية عن دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية كمحور أساسي للجلسة.

يعقبها عدة كلمات حيث تستعرض الدكتورة نفين كيلانى وزير الثقافة تجربة مصر فى حماية الخصوصية الثقافية للمصريين، ثم كلمة لدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتحت عنوان من الهوية المصرية لتكامل الثقافي الافريقي يتحدث فى الجلسة الدكتور يسرا محمد شعبان من مصر ثم عرض للمحكمة الدستورية العليا بالمغرب عن تجربتها فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية.

وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.