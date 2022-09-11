انقلاب تريلا محملة بـ110 أطنان أسمنت أمام ميناء سفاجا البحري.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعرضت شاحنة محملة بـ 110 طن أسمنت، صباح اليوم الأحد، لحادث انقلاب، أمام بوابات ميناء سفاجا البحري، مما أدي لاصابة سائقها وتوقف الحركة المرورية أمام ميناء سفاجا، ونقل السائق لمستشفي سفاجا المركزي لتلقي العلاج .

من جانبه انتقل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إلي موقع انقلاب السيارة النقل المحملة بالأسمنت أمام ميناء سفاجا لمتابعة الواقعة وإعادة الحركة.

وقال رئيس المدينة، أنه تم على الفور الدفع بسيارات إنقاذ المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد أن تعطلت أمام حركة السيارات، كما انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم سفاجا وضباط إدارة المرور وتبين انقلاب سيارة نقل تريلا على جانبي الطريق أمام ميناء سفاجا، بحمولة 110 طن أسمنت في أثناء دخولها ميناء سفاجا وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

وأضاف رئيس المدينة ، أنه تم نقل السائق إلى مستشفى سفاجا المركزي لإجراء الإسعافات الأولية له، لافتاً إلى أن الخسائر في حمولة السيارة تبلغ 10٪فقط.

وتمكن رجال المرور تحت إشراف الرائد أحمد عصام مدير إدارة المرور بسفاجا ومتابعة الرائد محمد عماد وحدة مرور ميناء سفاجا بالدفع بأوناش المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق والاستعانة بلودر كبير لرفع الحمولة وتم تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر حتى يتم الانتهاء من أعمال رفع السيارة النقل وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة النيابة العامة .



السيارة تعرضت للانقلاب أمام بوابات ميناء سفاجا



انقلاب تريلا محملة بالاسمنت بسفاجا



تقل علي متنها ١١٠ طن



انقلاب شاحنة اسمنت