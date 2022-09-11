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مطار الغردقة الدولي يستقبل 14 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران دولية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:16 ص
مطار الغردقة الدولي يستقبل 14 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران دولية مطار الغردقة الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 88 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

 

وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.

 

من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 2500 سائح من جنسيات مختلفة .

 

وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الإيطالية ثم البولندية والألمانية.


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