النقابة العامة للعلاج الطبيعى تهدى درعها لرئيس جامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أهدى الدكتور محمد المصرى عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعى بشمال الصعيد، ونقيب النقابة الفرعية ببنى سويف، درع النقابة العامة للعلاج الطبيعى إلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نظراً لمجهوداته وبمناسبة قرب افتتاح كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنى سويف الأهلية والتى تأتى ضمن أولى كليات العلاج الطبيعى داخل الجامعات الأهلية، حضر اللقاء الدكتورة شيرين حسن مهنى عميد كلية العلاج الطبيعى.

وأشاد الدكتور منصور بالدعم والاهتمام الرئاسى الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمشروعات القومية فى قطاع التعليم العالى، والذى كان له أثر كبير فى إسراع خطى العمل الجارى بالجامعات الأهلية، وتم تجيهز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة التى تواكب احتياجات سوق العمل، مؤكداً على دعم سبل التعاون بين جامعة بنى سويف والنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

ونقل الدكتور محمد المصريشكر الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى لرئيس الجامعة واهداه درع النقابة نظراً لما يبذله من مجهودات، ولدعمه المستمر للقطاع الطبى، وحرصه على التعاون مع مختلف النقابات، وثقة القيادة السياسية ورئيس الجامعة فى إنشاء كلية العلاج الطبيعى فى جامعة بنى سويف لخدمة أبنائنا الطلاب وبما يواكب احتياجات المجتمع.