الملح الأبيض مقابل ملح الهيمالايا الوردي.. أيهما أفضل لصحتك ولماذا؟

كتبت إيناس البنا

لا أحد يحب أكل الطعام خفيف الملح، بصرف النظر عن النكهة ، فإن التوابل الجيدة ترفع من مذاق الطعام، وبغض النظر عن النكهة ، فإن الملح مهم جدًا لجسمنا للحفاظ عليه ، فهو يساعد في بناء الإلكتروليتات التي توازن المعادن.

وفقا لموقع " webmd"، هناك الملح الأبيض والوردى، وكلاهما أبيض ، والمعروف شعبيا باسم ملح الطعام، والأملاح الوردية تتكون من كلوريد الصوديوم ، لكن صنف الهيمالايا الوردي يحتوي على كميات هائلة من المعادن والعناصر.

بعض المعادن الهامة تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والسترونشيوم والحديد والمغنيسيوم والموليبدينوم.

ما هي الفوائد الصحية للملح الوردي؟

يقال إن ملح الهيمالايا الوردي يحتوي على مركبات مغذية تساعد في ما يلي:

يحسن التنفس ويقوي الرئتين

موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم

تقليل علامات الشيخوخة

تساعد في علاج الأرق والأرق

تنظيم ضغط الدم والكوليسترول

حافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

زيادة الرغبة الجنسية

بينما يكون الملح الوردي أقل تكريرًا ويتم استخراجه من سفوح جبال الهيمالايا، يتم تحميله أيضًا بالحديد وبالتالي اللون.

ما مدى تغذية الملح الأبيض؟



أما ملح الطعام الأبيض أو ملح الطعام فهو معالج باليو ، مما يساعد على التغلب على نقص اليود الذي يمكن أن يسبب تضخم الغدة الدرقية والغدة الدرقية.

يقول العديد من خبراء الصحة أنه نظرًا لمعالجة ملح الطعام ، فإنه يضر الجسم أكثر مما ينفع. يتم غسل معظم عناصره الغذائية في عمليات التنظيف والمعالجة المختلفة بعد أن يتم جمعها من خلال مياه البحر في أقلام الملح.

هل الملح الوردي أفضل لفقدان الوزن من ملح الطعام؟



نظرًا لأنه أكثر طبيعية ومليئة بالعناصر الغذائية ، فإن الملح الوردي يساعد على توازن التغذية، ومع ذلك ، يحتوي كل من الأملاح الوردية والبيضاء على نفس كمية الصوديوم ، والتي إذا استهلكت بكمية زائدة يمكن أن تسبب الكثير منها الانتفاخ و احتباس الماء والالتهاب، وبالتالي ، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فأنت بحاجة إلى الإقلاع تمامًا عن الملح من أي نوع.