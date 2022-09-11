اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:22 م
المرور تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (124638) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (30623) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في تحرير (2088) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) دراجات نارية مخالفة، و(3) مخالفات موقف عشوائى، و(32) مخالفة شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

الحملات المرورية

ضبط المخالفات المرورية

قائدى السيارات

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة