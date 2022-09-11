المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق محلات ومخازن الموسكى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

استمع رجال المباحث بالقاهرة ، لشهود العيان حول حريق محلات ومخازن حارة اليهود بمنطقة الموسكى، الذين أكدوا أن الحريق اندلع فى مخزن ألعاب نارية وامتد لباقى مخازن ومحلات وطوابق العقار المكون من 5 طوابق والمتواجد بالمنطقة وبمجرد اندلاع النيران تم ابلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية وانتقلت 8 سيارات إطفاء الى موقع الحريق و تمت عملية الإخماد بالكامل، ويجرى المباحث تحرياتهم لمعرفة وجود شبهة جنائية فى الحريق من عدمه.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.