القوى العاملة تخاطب مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية التوجه للوزارة للحصول عليها

كتبت آية دعبس

ناشدت وزارة القوى العاملة، عدداً من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية ، وتعذر الوصول إليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم ، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة " الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" ، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد أن وزارة القوى العاملة ، تنبه الأتي أسمائهم بضرورة الحضور لاستلام الهويات ، ثم التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة لمقابلة اللجنة المختصة بالمعاشات التقاعدية العراقية خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري ، والأسماء هي : أليس غندور ، وأمال صلاح حافظ ، وثريا عبد المنعم سيد احمد ، وجمالات محمد جاد الحق ، وحسان واصل عبد المعطي ، ورأفت علي علي ، وربيعة أحمد سليم ، وسميرة مصطفى محمد ، وصابرين طه صابر محمد ، وصلاح محمد عبد القادر شاهين ، وعبد الرحيم الدسوقي، وفتحيه أحمد السيد ، وفتحية علام نصيب ، ومحاسن كامل عبد الواحد ، وناهد محمد نصر ، ونجاة السيد محمد .

وكانت وزارة القوى العاملة قد تلقت الأسبوع الماضي خطابا ،من مصرف الرافدين العراقي فرع القاهرة ، ،يفيد بأن لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، ستتواجد من اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022،ولمدة اسبوع لاستخراج بطاقات "الماستر كارد" لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق ،فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين، وجاء في الخطاب انه سيتم ترتيب المقابلات بالاسماء التي ستعلن على صفحة "المصرف العراقي" على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ،لكي يتمكن كل متقاعد من المستفيدين من شرح مشاكله والعمل على حلها وصرف مستحقاته.