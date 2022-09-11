الطحال.. وجبة رئيسية للريجيم والأطفال والحوامل ومرضى فقر الدم

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن الطحال يعتبر من أهم الأغذية الغنية بالبروتينات المتعددة، والتي تزيد من نشاط الإنسان، ويتميز بانخفاض كمية الدهنيات المشبعة فيه، وبالتالي فإن أكلها لا يسبب زيادة في الوزن.

وأوضحت حمدى، لـ "اليوم السابع"، أن الطحال يحتوى على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل ( أ، ب1، ب2، ب6، ب12) وبذلك فهو من أغنى الوجبات بالفيتامينات، كما يمتاز بوفرة مادة الحديد فيه، فيستطيع الإنسان عند أكله أن يوفر للجسم حوالى 45% من الحديد من حاجته اليومية وذلك عند أكل قطعة واحدة منه مطبوخاً.

وتابع: كذلك يعتبر غني بفيتامين البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تتعمل على تحولات الطاقة في الجسم مثل تحول الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى، كما أنّه غنيّ بمادة الفوليك أسيد المهم للمرأة الحامل ولجنينها، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الزنك ومعدن النحاس المهمان جداً في تكوين مادة هيموجلوبين الدم، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل المنجنيز والفوسفور.