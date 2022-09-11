اليوم السابع
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الصحة توجة رسالة حول التحصين من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:50 م
الصحة توجة رسالة حول التحصين من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتحصين أنفسهم ضد عدوى كورونا عن طريق تلقى الجرعة التنشيطية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات متوفرة في مراكز اللقاحات مالك يتم ارسال الرسالة التأكيدية ، وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

 

 


الصحة

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