الصحة تشارك في ختام التدريب المشترك بين نقابة الصيادلة وجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شاركت مديرية الصحة والسكان بسوهاج في ختام فاعليات التدريب المشترك بين نقابه صيادلة سوهاج، وكلية الصيدلة جامعه سوهاج compass training ، بحضور أكثر من 110 متدربين و متدربات من طلبه كلية الصيدلة جامعة سوهاج وحديثي التخرج، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور سامى النجار وكيل صحة سوهاج، وعدد من القيادات الطبية بالمحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور سامي النجار، إلى أن العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية وسوق العمل، يحتاج إلى صيدلي علي قدر كبير من الوعي والكفاءة والحرفية، دائم التعلم و التطور بالقطاع الصحي، بمحافظة سوهاج يمثلون محورا هاما داخل المنظومة وأحد أهم أعمدة المنظومة الصحية .

وأضاف النجار، أن التعاون بين مديرية الصحة وجميع نقابات العاملين بالقطاع الصحي عامة و نقابة الصيادلة خاصة يعد من أهم أولوياتنا لما له من أثر إيجابي علي الصيدلي و الذي بدوره يعود بالنفع علي المرضي.