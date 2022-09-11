السجن 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه من سائق في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ك.ع"، و "ع.ن"، و"ز.ن"، و"ع.خ"، بالسجن 15 سنة لكل منهم، ووضع المتهمين الأول والثانى والثالث تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة توك توك من المجنى عليه "ب.ش" شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد ابو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمين وهو يستقل التوك توك وطلبوا منه توصيلهم الى أحد الاماكن وأثناء سيرهم فى الطريق العام أخرجوا الأسلحة البيضاء وقاموا بتهديده واستولوا منه على التوك توك الخاص به وفروا هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.