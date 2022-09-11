الرئيسية حوادث الداخلية تحرر 597 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:02 م حملات أمنية_أرشيفية كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (597) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. وزارة الداخلية مخالفة للمحلات النيابة العامة قرار الغلق أخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة الداخلية تضبط 179 قطعة سلاح و292 قضية مخدرات السبت، 10 سبتمبر 2022 11:52 ص تحرير 631 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق السبت، 10 سبتمبر 2022 11:49 ص الداخلية تداهم منزل مواطن بالزاوية الحمراء حوله وكرا لتصنيع المخدرات السبت، 10 سبتمبر 2022 11:45 ص هوس الثراء السريع.. ضبط لصوص آثار ينقبون أسفل عقار ببولاق أبو العلا السبت، 10 سبتمبر 2022 11:43 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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