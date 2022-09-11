اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:58 م
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الداخلية تحرر 597 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:02 م
الداخلية تحرر 597 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (597) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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