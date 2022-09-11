الداخلية تحرر 597 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (597) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.