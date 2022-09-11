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الحكومة تنفى صدور قرار من وزارة المالية برفع أسعار الدولار الجمركى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:45 م
الحكومة تنفى صدور قرار من وزارة المالية برفع أسعار الدولار الجمركى انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  منشورات تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه، مُشددةً على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
المالية
 

الدولار الجمركي

رفع الدولار الجمركي

الحكومة

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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