"التموين" تعلن ضوابط صرف مقررات التموين بعد زيادة الدعم الاستثنائى.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ، حيث يتم صرف الدعم الاستثنائي فى صورة حزمة من السلع إعتبارا من الشهر الجارى ولمدة ‏‏6 أشهر، ويتم صرف صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.

وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر ،كما يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، ومن حق المواطن صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة.

‏وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قال أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية عبارة عن إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط، لافتا إلى أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏