من له الحق فى التظلم للحصول على دعم بطاقات التموين؟.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى، كما حرصت الوزارة على فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وكان الدكتور على المصضيلحى وزير التموين قد أكد أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين" لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية