البترول: 163 مليار قدم مكعب إجمالى الغاز المباع لحقول الفرعونية 2021/2022

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار فى تكثيف برامج حفر الآبار والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب والعمل كفريق واحد، ووجه الملا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجديدة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وذلك لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز لاستدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض، ما يدعم الاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2021/2022 . وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها بالشركة لتساهم فى تحقيق الخطة الإنتاجية المحددة للعام وخفض معدل التناقص الطبيعى للحقول المنتجة ، وفى هذا الصدد وجه الملا بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات الجديدة لزيادة معدلات إنتاج كميات الغاز ومواجهة التناقص الطبيعى خلال السنوات القادمة ، مشدداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات الحفاظ على البيئة.

واستعرض المهندس حسام زكى رئيس شركة الفرعونية النتائج التى تحققت خلال العام ، حيث أشار إلى تحقيق معدلات الإنتاج المخططة خلال العام بنسبة 100% ، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 163 مليار قدم مكعب ، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون برميل متكثفات ، وأوضح أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل وترشيد الانفاق ورفع كفاءة البنية التحتية وشحن وتخزين المتكثفات ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً اسناد مشروع تنمية حقل ساتيس التابع لمنطقة شمال البرج إلى الفرعونية بمعدلات إنتاج تقدر بحوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، و6800 برميل متكثفات يومياً ، لافتاً إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية بين شركة شل وبى بى وايجاس لإسناد مشروع تنمية حقل هارمتان التابع لمنطقة البرج إلى الشركة الفرعونية، حيث من المخطط إضافة إنتاج يقدر بنحو 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً و3000 برميل متكثفات يومياً .

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادراة المركزية لمكتب الوزير والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة ورؤساء شركات إينى وبى بى وشل فى مصر .