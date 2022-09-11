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الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:24 ص
الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات.. صور جانب من حملات إزالة التعديات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تستمر فى الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التى تمت فى الفترة من 13 اغسطس الماضى واستمرت حتى 1 سبتمبر، تم إزالة عدد 334 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.

ومن جانبه، أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيق بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستئناف العمل فى المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أى محاولات للتعدى فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى نفس السياق، عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لمناقشة تنفيذ المراحل المختلفة من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن بمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الإجتماع مناقشة الإستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة.

 

إزالة 334 حالة بالمرحلة الأولى للموجة 20 بالأقصر
إزالة 334 حالة بالمرحلة الأولى للموجة 20 بالأقصر

 

الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات
الأقصر تعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات

 

جانب من حملات إزالة التعديات بالأقصر
جانب من حملات إزالة التعديات بالأقصر

 

 


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