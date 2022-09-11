افتتاح أول عربة طعام متنقلة بمدينة الأقصر فى "شارع مصر"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر افتتاح أول عربة طعام متنقلة بمدينة الأقصر، وذلك بالمنطقة المعروفة باسم شارع مصر بمنطقة الجولي فيل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مناطق تجمع مشروعات الشباب بتصميم حضارى وفى إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وقام الدكتور علي الشرابي بتفقد العربة من الداخل ، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب العربة، وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن المشروع يساهم فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وفى نفس السياق تابع اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونوابهم، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات فى حى جنوب قيام الوردية الصباحية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ومعدات الحملة لرفع مخلفات منطقة الموقف وشارع الصنايع والجولى فيل، كما قامت الوردية بتمشيط مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع إستراحة المحافظ والسجل المدنى وشارع مجلس المدينة، وقامت القلابات برفع قمامة عموميات ودواخل المنطقة وقام القلاب برفع أتربة جزيرة الفنون من البساتين وحاويات نزلة الزناتى وجزيرة التليفزيون وصندوق عزبة ابو زينة وصندوق طلائع النصر، وتم القيام بالنظافة ورفع خرابات الشوارع المتفرعة من شارع الجولى فيل، ومن نزلة فودافون وصولاً حتى شارع سان جوزيف.