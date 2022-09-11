استدعاء مالك العقار وأصحاب المحلات المتضررة فى حريق الموسكى لسؤالهم حول الواقعة

كتب سليم على

استدعت النيابة العامة بجنوب القاهرة ،مالك العقار وأصحاب المحلات لسؤالهم حول أسباب نشوب الحريق بعقار الموسكى، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محلات داخل عقار بمنطقة الموسكى، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

كشفت المعاينة لحريق الموسكى، أن زيادة الأحمال أدى الى حدوث ماس كهربى وراء حريق مخازن ومحلات عطور ومستحضرات تجميل وألعاب نارية وبلاستيكات بعقار مكون من 5 طوابق والتهمت النيران العديد من مستلزمات التصنيع والمواد البلاستيكية ومحتويات المخازن ولم يسفر عن اى مصابين.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الموسكى يحوي محلات، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.