ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة فى منطقة أمازون البرازيلية إلى 20 شخصا

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا حادث غرق سفينة في منطقة مصب نهر الأمازون شمال البرازيل، إلى 20 شخصا، حسبما قالت بوابة جى 1 البرازيلية.

وقال الأمن العام لولاية بارا البرازيلية: عندما حدث غرق السفينة فقد تم إنقاذ جثث 12 امرأة و5 رجال وثلاثة أطفال وتم إحصاء 65 ناجيًا بين الركاب وأفراد الطاقم، وفي يوم الحادث تم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة، وهو رقم ارتفع بين الجمعة والسبت إلى 20 شخصا، كما أنه تم انقاذ جثتى امرأتين.

وأشارت البوابة البرازيلية إلى أنه تم العثور على المزيد من الجثث داخل السفينة الغير معروفة بسبب النقص في بيانات الأشخاص الذين تم نقلهم على متن السفينة.

ووفقًا لبيانات رسمية فقد تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر عشرين عامًا وطفلا في الرابعة من عمره على قيد الحياة بعد يوم واحد من الحادث، وزاد عدد الناجين من 63 إلى 65.

وذكرت البحرية البرازيلية ، التي تشارك في جهود البحث، في بيان أنها فتحت تحقيقا لتوضيح أسباب الحادث.

وفي غضون ذلك، أشارت وكالة تنظيم الخدمات العامة في بارا إلى أن السفينة لم يكن لديها تصريح بنقل الركاب على النهر، وأشارت إلى أن القارب غادر من الميناء بشكل سرى.

وأوضحت البوابة البرازيلية أن الناجين من الحادث في حالة من الصدمة بعد المأساة التي رؤوها خلال الحادث، واشتكى البعض من أن السترات التي كانوا يستخدمونها للانقاذ كانت ممزقة، وقال أحدهم "لقد ولدت من جديد ..فقد رأيت الموت".