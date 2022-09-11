اليوم السابع
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اتحاد عمال مصر يؤيد دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:35 م
اتحاد عمال مصر يؤيد دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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أيد محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي وطني نهاية شهر سبتمبر الحالي لدراسة الأزمات الاقتصادية والتوصل إلى نتائج إيجابية للتغلب عليها في مواجهة التحديات وتداعيات الأحداث العالمية.
 
كما أعرب جبران، عن ارتياحه الشديد لهذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية ودعوة خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر الذى يستهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أهمية مشاركة التنظيم النقابي الذى يضم كوادر فنية واقتصادية واسعة لتقديم رؤيا وحلول واقعية للمؤتمر.
 
كان أشاد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أشاد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى عقد مؤتمر اقتصادى يضم خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، موضحا أن عقد هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت يأتى إيمانًا من الرئيس بأن الحوار وتبادل الرؤى والمقترحات هو أساس نجاح الدولة فى مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات.
 
وأضاف عيش، أن الملايين من عمال مصر يؤيدون الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي، ويثمنون الافتتاحات التى قام بها الرئيس الخميس، فى قناة السويس، قائلا: إنها تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصرى، خاصة أن القناة واحدة من مصادر الدخل الأساسية لمصر، مؤكدا ضروره تكاتف جميع الجهود للعبور بالبلاد من هذه الفترة الصعبة، التى فرضتها الأحداث العالمية. 

اتحاد العمال

مؤتمر اقتصادى

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

محمد جبران



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