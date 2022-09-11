إصابة 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، أمام كافيتريا الأرزاق بالله اتجاه اسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، تم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.