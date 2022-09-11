اليوم السابع
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إصابة مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:16 ص
إصابة مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب مواطنان في حادث تصادم وقع بين سيارتى نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أاسيوط الصحراوي الغربى.

 

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين تصادم سيارة ربع نقل وسيارة نقل ثقيل وإصابة مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 


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