إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة نقل على الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تريلا بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة الأمر الذي أسفر عن تصاعدى الادخنه من السيارة فور إنقلابها.

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.