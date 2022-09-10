اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تستولى على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة عملاء

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:39 ص
الداخلية تضبط عصابة تستولى على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة عملاء قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى إنتحال صفة "موظفى خدمة عملاء البنوك" وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات النصب والإحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامى).
 
 كما أمكن الإستدلال على عدد 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة انتحال الصفة

جريمة السرقة

جريمة النصب

القبض على تشكيل عصابي

انتحال صفة موظف

النصب على العملاء



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