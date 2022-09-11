إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة وسامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية ومحمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بحضور اللواء أسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة عدد 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و 2 سهم

وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد كانت عبارة عن مبانى بلوك وعمل أساسات و شدات خشبية و قواعد و سملات على مساحة 5 قيراط و 2 سهم بالوحدات المحلية لقرى العامرية و الجابرية حيث تم إزالة 5 حالات منهم بعزبة ساكس بالعامرية و حالة واحدة بالجابرية

وتم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و قد جاءت حملة اليوم بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

جانب من إزالة التعدى على الأرض الزراعي

إزالة التعدى على الأرض الزراعي فى المحلة

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

جانب من الإزالة

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

جانب من الازالة

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

إزالة التعدى على الأرض الزراعي

إزالة التعدى على الأرض الزراعي