كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الرى، عدد من التعديات على أملاك الرى بالعياط، حيث تم تنفيذ حملة برئاسة المهندس بهاء الدهشورى مدير هندسة الرى بالعياط وأحمد السقاري بإدارة رى العياط، أسفرت عن تنفيذ إزالتين لمبانى على أملاك الرى تحت إشراف المهندس عمر حلمى مدير عام رى الجيزة، والمهندسة منى عبد الستار.

وفى السياق تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة قاعة أفراح ومناسبات وفوتوسيشن تحت الإنشاء بالمخالفة وبدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس، وشنت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة علي قاعات الأفراح بذلك القطاع للوقوف علي مدي قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.



إزالة تعديات على أملاك الرى بمركز العياط بالجيزة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار تحقيق الانضباط وضمان الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظاً على السلامة العامة.