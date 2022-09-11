أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسى لـ52 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2154 دبابة و4617 من المركبات المدرعة و1263 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و239 طائرة و213 مروحية و15 سفينة حربية و3445 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 117 وحدات من المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن القوات الروسية قتلت 10 مدنيين في منطقة دونيتسك أمس السبت.

وأضاف كيريلينكو - عبر موقع تليجرام حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - "أنه أمس قتل الروس 10 مدنيين في منطقة دونيتسك: 4 في بوكروفسك و3 في كراسنوهوريفكا واثنان في باخموت وواحد في رايهورودوك، وأصيب 19 شخصا آخرين"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مؤكدا أن "كل جريمة سيتم المعاقبة عليها".

وأفادت تقارير بأنه خلال الأسبوع الماضي، غادر 10 آلاف و60 شخصا منطقة دونيتسك في إطار الإخلاء الإجباري للمواطنين.