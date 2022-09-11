أنشطة متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تحتضن المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، أنشطة وفعاليات بالمجالات المختلفة تبدأ من اليوم وتنتهي الخميس المُقبل.

تأتى تلك الأنشطة بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة، وذلك استكمالا للخطة المستهدف تنفيذها لإتاحة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن، هذا إلى جانب تحقيق محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات وتوفير فرص تدريبية وتسويقية لمنتجاتهن، وذلك فى إطار رؤية مشروع المدينة الصديقة للنساء .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.