أعشاب مضادة للالتهابات مفيدة لألم الركبة

كتبت فاطمة خليل

الالتهاب هو طريقة أو آلية للجسم لمكافحة العدوى أو الإصابة، لكن في بعض الأحيان تخرج هذه الآلية عن المسار الصحيح وتبدأ في إلحاق الضرر بخلايا الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل ، والنظام الغذائي المضاد للالتهابات يلعب دورًا مهمًا، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأعشاب المضادة للالتهابات والمفيدة لألم الركبة، بحسب موقع "health".

كيف يمكن أن تكون الأعشاب المضادة للالتهابات مفيدة لألم الركبة؟ يمكن تقليل التهاب أو آلام المفاصل والركبتين عن طريق تناول الأعشاب المضادة للالتهابات، بل إنها تمنع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.



يمكن أن يحدث ألم الركبة في أي عمر لأسباب مختلفة مثل وضعية الجسم الخاطئة ، أو العمل الزائد، أو الإجهاد، أو زيادة وزن الجسم ، أو التهاب المفاصل."



فيما يلي قائمة بالأعشاب التي لها خصائص ممتازة مضادة للالتهابات 1. الكركم الكركم هو عشب يحتوي على الكركمين، والذي له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل آلام الركبة والالتهابات.



نظرًا لأنه يحتوي على تأثيرات مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للحساسية، فقد تم استخدامه على نطاق واسع على مر العصور. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكركم على فوائد صحية للبشرة والكبد والجهاز الهضمي، لذا اجعله جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

2. الزنجبيل الزنجبيل له بالفعل خصائص مضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يخفف بشكل فعال الآلام الطفيفة كل ذلك بفضل قدراته الرائعة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تعتبر رائعة لصحتك العامة. 3. القرفة القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكر ومضادة للبكتيريا وكلها مفيدة لصحة ركبتيك ويمكنك إضافتها إلى الزبادي أو الجبن أو غيرها من الأطعمة أو استخدامه في الشاي أو تحضير الطعام. 4. الصبار جل الصبار له خصائص مضادة للالتهابات، لذلك، يمكن وضعه مباشرة على المفاصل الملتهبة والمنتفخة إنه ليس مفيدًا فقط لعلاج الركبتين ؛ كما يمكن استخدامه لعلاج مرض السكري والربو.

الصبار وفير في الفيتامينات A وC وE وB12، بالإضافة إلى وجوده معادن قوية.