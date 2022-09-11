أرخص سوق للأدوات المدرسية بالإسكندرية.. أسعار الشنط تبدأ من 35 لـ 100 جنيه

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر سوق المنشية بالإسكندرية من أرخص الأسواق، خاصة فى بيع الأدوات المدرسية، ويقبل عليه المواطنون قبل بدء العام الدراسى لشراء كافة الاحتياجات للعام بدءا من الملابس حتى الأدوات المكتبية .

وقال مصطفى سعد، أحد الباعة، إن ما يميز السوق هو البيع بسعر الجملة وأرخص من المكتبات الخارجية، يأتى إليك خصيصا المواطنون لشراء احتياجات الأدوات المدرسية للعام كله .

وأضاف أن سعر الشنط المدرسية يبدأ من 35 جنيها للأحجام الصغيرة أو لأطفال الحضانة حتى 100 جنيه وأكثر لطلاب المدارس بأحجام وأشكال مختلفة.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف طبقا للصناعة سواء محلية أو مستورد والخامات المستخدمة فى صناعة الشنط المدرسية، موضحا أن الأسعار اختلفت عن العام الماضى وهناك زيادة بنسبة 10%على كل الخامات والأدوات المدرسية.



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