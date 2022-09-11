اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أرخص سوق للأدوات المدرسية بالإسكندرية.. أسعار الشنط تبدأ من 35 لـ 100 جنيه

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:00 ص
أرخص سوق للأدوات المدرسية بالإسكندرية.. أسعار الشنط تبدأ من 35 لـ 100 جنيه أرخص سوق للأدوات المدرسية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر سوق المنشية بالإسكندرية من أرخص الأسواق، خاصة فى بيع الأدوات المدرسية، ويقبل عليه المواطنون قبل بدء العام الدراسى لشراء كافة الاحتياجات للعام بدءا من الملابس حتى الأدوات المكتبية .

وقال مصطفى سعد، أحد الباعة، إن ما يميز السوق هو البيع بسعر الجملة وأرخص من المكتبات الخارجية، يأتى إليك خصيصا المواطنون لشراء احتياجات الأدوات المدرسية للعام كله .

 

وأضاف أن سعر الشنط المدرسية يبدأ من 35 جنيها للأحجام الصغيرة أو لأطفال الحضانة حتى 100 جنيه وأكثر لطلاب المدارس بأحجام وأشكال مختلفة.

 

وأشار إلى أن الأسعار تختلف طبقا للصناعة سواء محلية أو مستورد والخامات المستخدمة فى صناعة الشنط المدرسية، موضحا أن الأسعار اختلفت عن العام الماضى وهناك زيادة بنسبة 10%على كل الخامات والأدوات المدرسية.

الشنط
الشنط

 

الشنط-المدرسية
الشنط-المدرسية

 

سوق-المنشية
سوق-المنشية

 

شنط-مدرسية
شنط-مدرسية

 

 


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سوق المنشيه



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال على أهلا مدارس

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:05 ص

معرض "أهلا مدارس" بالجيزة يرفع شعار "معا لمواجهة الغلاء وتشجيع المنتج المصرى".. حقائب جلدية وقماشية و3D تتراوح أسعارها ما بين 90 و170 جنيها.. والزى المدرسى متوفر لكل المراحل التعليمية بتخفيضات 30%.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 ص

التموين: تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال كبير على "أهلا مدارس"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:10 م

بتخفيضات 30%.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية فى معرض أهلا مدارس بالجيزة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:00 ص

البحر الأحمر تستعد للعام الدراسى الجديد.. لجان بيئة للتأكيد على سلامة خزانات المياه وملصقات التوعية والمخلفات الصلبة داخل المدارس.. افتتاح معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة.. وحظر استغلال أسوار المدارس فى الإعلانات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة