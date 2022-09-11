أخبار البورصة اليوم الأحد 11-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، تعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تربح 8.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.65%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، وشراء الثانية 454 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 500 ألف سهم، شراء السادسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.89%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 523.8 ألف سهم، 25.3 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 669.3 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 10.3 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 99.8 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1600 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنك كريدي أجريكول مصر 90 ألف سهم، 71.2 ألف سهم، 60 ألف سهم، 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 60 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

أعلنت الشركة العربية للأسمنت، شراء المساهم صادق السويدي عدد 5.8 مليون سهم بسعر 5.35 جنيه بقيمة إجمالية 31 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.51% إلى 11.05%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

السويدي إليكتريك

قالت شركة السويدي إليكتريك، إنها وقعت 3 عقود لتنفيذ أعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى استصلاح 375 ألف فدان على فرعي 4، 4 داش، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات حوالي 2.2 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 6 شهور من تاريخ استلام الموقع.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 551.3 مليون جنيه مقارنة مع 518.1 مليون جنيه بنسبة نمو 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 74.1 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه بنسبة نمو 77%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، خسائر قدرها 68.97 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، مقابل صافي خسارة قدرها 62.3 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة التواصل مع الشركة القابضة للدعم في تحقيق خطة التطوير، وسرعة التصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لإتمام عملية التطوير.