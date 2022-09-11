أحلى سهرة على شاطئ رأس البر حتى الساعات الأولى من الصباح.. صور

دمياط معتز الشربينى

يتميز شاطئ رأس البر بأنه شاطئ يعمل على مدار اليوم يستقبل رواده نهارا للسباحة والعوم وقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ طوال النهار من بداية ضوء الفجر وحتى ساعة الغروب ثم تعاود كافة الكافتيريات والكازينوهات إعادة ترتيب الكراسي والترابيزات لاستقبال رواد الشاطئ ليلا للاستمتاع بجمال المكان والهواء الطلق وهربا من حرارة الجو.

وتحرص مئات الأسر من أبناء دمياط والمحافظات الأخرى على قضاء السهر على شاطئ البلاج وتناول العشاء والمسليات من الذرة المشوي والبطاطا وحمص الشام والآيس كريم، وتستمر هذه السهرات حتى الساعات الأولى من الصباح يصحبها سماع أغاني أم كلثوم ومشاهدة احدث الافلام على شاشات العرض بالكازينوهات .

يستمر عمل الشاطئ حتى بداية شهر أكتوبر من كل عام مع انتهاء موسم الصيف ويظل العمل على الشاطئ نهارا فقط مع أول أكتوبر .



رأس البر



سهرة على شاطئ رأس البر