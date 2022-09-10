7 بنود للحفاظ على سيارتك من حوادث الطرق.. تعرف عليها

كتبت : أمانى سمير

باتت حوادث السيارات شبحا يطارد قائدي المركبات وغالبا ما تكون اخطاء الاخرين هي السبب فيً حدوث غالبية الحالات الشبه يومية لذا اليوم السابع يقدم ابرز 7 بنود للحفاظ علي قائدي السيارات من وقوع الحوادث قدر الإمكان وهي كالأتي :

أولا : مراعاة التغييرات المناخية لأن القيادة اثناء الامطار غير القايدة علي الارض الثلجية غير القيادة فيً ارض غير ممهدة او صحراء بها رمال حتي لا تنقلب السيارة بشكل أو بأخر

ثانيا : يجب التأكد من صلاحية الإطارات و الفرامل بشكل دوري لان تلف اي منها قد يكون سببا في وقوع الحوادث الفردية او حتي الجماعية من خلال تصادم العديد من السيارات فيً حالة التوقف المفاجئ .

ثالثا : يجب الالتزام بالسرعات المقررة والخاصة بكل طريق ، وعدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية .

رابعا : لابد من تجنب الانشغال بغير الطريق سواء استخدام التليفون المحمول او غيره من أسباب أخري لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

خامسا : يجب تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق والإلتزام بالحارات المرورية وعدم تخطي الاخرين من الجانب الأيمن وهو الجانب البطئ للسيارات خاصة النقل وانما يكون التخطي من اليسار.

سادسا : ضرورة التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والإشارات الموجود بمختلف الطرق ، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران ، وتفادي العوامل المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وان يكون لدي قائد السيارة سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ ، وعدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

سابعا : لابد من المواظبة علي عمل الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات لأنها قد تكون سببا فيً عطل مفاجئ.