7 بنود للحفاظ على سيارتك من حوادث الطرق.. تعرف عليها

باتت حوادث السيارات شبحا يطارد قائدي المركبات وغالبا ما تكون اخطاء الاخرين هي السبب فيً حدوث غالبية الحالات الشبه يومية لذا اليوم السابع يقدم ابرز 7 بنود للحفاظ علي قائدي السيارات من وقوع الحوادث قدر الإمكان وهي كالأتي :
أولا : مراعاة التغييرات المناخية لأن القيادة اثناء الامطار غير القايدة علي الارض الثلجية غير القيادة فيً ارض غير ممهدة او صحراء بها رمال حتي لا تنقلب السيارة بشكل أو بأخر
ثانيا : يجب التأكد من صلاحية الإطارات و الفرامل بشكل دوري لان تلف اي منها قد يكون سببا في وقوع الحوادث الفردية او حتي الجماعية من خلال تصادم العديد من السيارات فيً حالة التوقف المفاجئ .
ثالثا : يجب الالتزام بالسرعات المقررة والخاصة بكل طريق ، وعدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية .
رابعا : لابد من تجنب الانشغال بغير الطريق سواء استخدام التليفون المحمول او غيره من أسباب أخري لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
خامسا : يجب تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق والإلتزام بالحارات المرورية وعدم تخطي الاخرين من الجانب الأيمن وهو الجانب البطئ للسيارات خاصة النقل وانما يكون التخطي من اليسار.
سادسا : ضرورة التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والإشارات الموجود بمختلف الطرق ، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران ، وتفادي العوامل المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وان يكون لدي قائد السيارة سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ ، وعدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
سابعا : لابد من المواظبة علي عمل الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات لأنها قد تكون سببا فيً عطل مفاجئ.
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