إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت أسرة مكونة من زوجين واثنين من أبنائهما بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور، اليوم السبت، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، محمد ناجى محمود 46 سنة، مقيم التجمع الخامس مصاب كدمات و سحجات بالجسم، وشرين سالم صراف، 43 سنة، مصابة اشتباه كسر بالحوض و جروح بانحاء مختلفة من الجسم، وابنائهما مصطفى محمد ناجي، 19 ستة، مصاب جروح بالجسم، وشيماء محمد ناجي، 22 سنة، تقيم التجمع الخامس بالقاهرة، مصابة كدمات و سحجات بالجسم مع غيبوبة.