وليام أمير ويلز فى أول ظهور منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.. صور

كتب: إيهاب محمد

شوهد الأمير وليام، أمير ويلز، الحزين، لأول مرة منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث يشكل أمير ويلز المعين حديثًا جزءًا من مجلس الانضمام الذي عين الملك تشارلز، رسميًا ملكًا، اليوم السبت، كما كان من بين الذين وقعوا الإعلان، الملكة كونسورت كاميلا، ورئيس أساقفة كانتربرى، ورئيس الوزراء البريطانى، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".



تقرير ذا صن

يأتي ذلك بعد أن حصل وليام وزوجته كيت ميدلتون، الليلة الماضية، على ألقاب أمير وأميرة ويلز، صورح الملك تشارلز بهذا التصريح في أول خطاب له للأمة، حيث قال: "اليوم، أنا فخور، مع كاثرين إلى جانبه، سيواصل أميرنا الجديد وأميرة ويلز، كما أعلم، إلهام وقيادة محادثاتنا الوطنية".



الامير وليام

تغيير الاسم لا يعني فقط أن ويليام يسير على خطى والده، ولكن كيت ميدلتون، هى أول شخص يستخدم لقب أميرة ويلز منذ ديانا، وأطفال الزوجين هم الآن الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، من ويلز.



وليام

وبعد الإعلان، قال مصدر، إن "كيت تقدر التاريخ المرتبط بهذا الدور، لكنها تريد إنشاء طريقها الخاص"، كما أعطى الملك تشارلز إيماءة للأمير هاري وميغان ماركل، في الخطاب، حيث قال إنه "يرغب في التعبير عن حبي لهاري وميغان بينما يواصلان بناء حياتهما في الخارج"، وجاءت هذه الإشارة بعد أن التقطت صورة لهارى وهو يغادر بالمورال متوجهاً إلى وندسور وحده، أمس.