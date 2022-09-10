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الأمير وليام ودوقة كورنوال يصلان اجتماع مجلس الانضمام لتنصيب الملك شارلز

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:10 ص
الأمير وليام ودوقة كورنوال يصلان اجتماع مجلس الانضمام لتنصيب الملك شارلز الأمير وليام ودوقة كورنوال
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل الأمير وليام دوق كامبريدج، بصحبة الأمير كاميلا دوقة كورنوال زوجة الملك تشارلز الثالث إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام.

وبعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

وقال الأمير تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية "أوفت بعهدها تجاه بريطانيا"، متعهداً بأنه سيسير على خطاها، لافتاً إلى أنها "ساعدت دولاً كثيرة، وكرّست حياتها لخدمة شعبها" خلال فترة حكمها التي امتدت إلى أكثر من 70 عاماً.

وأضاف تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك، عقب يوم واحد من وفاة والدته إليزابيث الثانية، أن "الملكة الراحلة لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأشار إلى أن بريطانيا "استطاعت تحقيق التقدم والازدهار وسنواصل الحفاظ على قيمنا"، متعهداً بـ"الوفاء بالمبادئ الدستورية لوطننا.. سأخدمكم بكل حب وتقدير".

 


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