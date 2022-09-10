اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يجرى جولة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى ويشيد بجهود العاملين

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:15 م
وزير قطاع الأعمال يجرى جولة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى ويشيد بجهود العاملين جولة وزير قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه خلالها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. 
 
وشملت الجولة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج المختلفة والمسابك والورش وغيرها من المواقع الإنتاجية التى من المقرر أن يتم تطويرها وإعادة تأهيلها، حيث تابع الوزير مراحل التصنيع لمختلف المنتجات و استمع إلى شرح توضيحي حول العمليات الإنتاجية. 
 
وأثنى الوزير على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.
 
 
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قنا

نجع حمادى

الالومنيوم

محمود عصمت

قطاع الاعمال



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